Появилось видео с моментом наезда каршеринга на трех пешеходов в Люберцах

Появилось видео момента аварии в подмосковных Люберцах. На кадрах видно, как водитель каршеринга на большой скорости въехал в трех пешеходов. После машина врезалась в припаркованное у автобусной остановки такси.

Две пострадавшие женщины скончались в больнице. У обеих были тяжелые травмы головы. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

