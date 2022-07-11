Двое пострадавших в ДТП в Люберцах скончались в больнице

Двое пострадавших в аварии в Люберцах скончались в больнице. Это подтвердила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Речь идет о двух женщинах. Одной из них было 46 лет,а другой – 47 лет. У обоих зафиксировали тяжелые травмы головы. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

