Губернатор Подмосковья поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Люберцах

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь троим пострадавшим, среди которых есть 14-летняя девочка, в аварии с каршерингом в Люберцах. Всех пострадавших госпитализировали.

Отдельно Воробьев обратился к правоохранительным органам. Он потребовал тщательно разобраться в причинах и не допускать таких аварий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

