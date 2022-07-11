Названа предварительная причина ДТП в подмосковных Люберцах

Плохое самочувствие водителя, по предварительным данным, могло стать причиной крупной аварии в Люберцах. Мужчина за рулем каршеринга потерял сознание и выехал на встречную полосу на красный сигнал светофора. По данным ГИБДД, машина сбила пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. После автомобиль врезался в такси возле автобусной остановки. Три человека госпитализированы. Среди пострадавших есть 14-летняя девочка. Прокуратура взяла расследование ДТП под свой контроль.

Губернатор Московской области поручил оказать поддержку всем, кто пострадал в ДТП в Люберцах. Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас важно предоставить людям всю необходимую медицинскую помощь.

11 июля стал самым жарким днем в году. Температура в столице поднялась выше 32 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре. На 14 станциях и вокзалах МЖД раздавали питьевую воду.

Mercedes-Benz может продать свой склад и дилерский центр в России местной компании. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Претендентам на покупку являются "Панавто", "Автодом", "Авилон" и "Мейджор". После того, как сделка состоится, автопроизводитель перестанет работать в России напрямую, сообщают источники. Предварительно, продажа будет через торги. Завод в подмосковном Есипове в сделку не войдет.

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