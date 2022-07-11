Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства крупной аварии в Люберцах.

По данным полиции, на Октябрьском проспекте водитель каршеринга выехал на встречную полосу на красный сигнал светофора. Машина сбила пешеходов, которые переходили дорогу по зебре на зеленый свет. Потом автомобиль врезался в такси возле автобусной остановки.

Три человека госпитализированы. Среди пострадавших есть и ребенок. 14-летнюю девочку отправили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.