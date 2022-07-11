Движение затруднено на Нижегородской эстакаде из-за столкновения двух грузовиков. Об этом сообщил Дептранс.

Занята одна полоса на внешней стороне ТТК в сторону шоссе Энтузиастов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.