Пожарные ликвидировали возгорание в квартире бывшего дома для членов ЦК КПСС в центре Москвы. Горели балкон и часть квартиры на седьмом этаже.

Общая площадь пожара – 20 квадратных метров. Ущерб пока не подсчитывали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.