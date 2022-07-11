Пожар потушен в столичном доме, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков

В центре Москвы произошел пожар в доме, в котором жил маршал Советского Союза Георгий Жуков. Обошлось без пострадавших, сообщили в МЧС.



Пожар площадью 20 квадратных метров потушен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.