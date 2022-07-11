Балкон загорелся в столичном доме, где жил маршал Георгий Жуков

В историческом здании в центре Москвы, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков, загорелся балкон. В МЧС сообщили, что пострадавших нет.

Эпицентр пожара был на седьмом этаже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.