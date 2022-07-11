Около 10 машин спасателей заметили у столичной станции метро "Киевская"

У столичной станции метро "Киевская" и торгового центра "Европейский" замечены около 10 машин спасателей. Ранее в метро заявили, что там задымилось служебное помещение, но в пожар это не переросло. Поезда ходят по графику, а для пассажиров опасности нет. Однако на улице по-прежнему много людей.

В Дептрансе сообщили, что выяснять причины задымления будет специальная комиссия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.