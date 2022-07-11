Движение поездов на Арбатско-Покровской линии после задымления не нарушено. О графике поездов сообщили в пресс-службе столичного метро.

Ранее стало известно, что около входа на станцию "Киевская" припарковано несколько машин спасателей. Видео прислали очевидцы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.