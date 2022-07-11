Плотный поток сформировался на Киевском шоссе из-за ДТП с участием грузовика

На Киевском шоссе в эти минуты затруднено движение. Там развернуло фуру. Кабина практически отломилась.

Скорее всего, водитель врезался в отбойник и грузовая часть машины ушла в занос. О пострадавших данных нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.