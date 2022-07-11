Задымление произошло на станции метро "Киевская" в Москве

Задымление произошло на станции "Киевская" московского метро. Пассажиры уже в безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Ранее появилась информация о том, что загорелся коллектор. В метро сообщили, что дым обнаружили в служебном помещении.

Само возгорание потушено. Поезда на Арбатско-Покровской линии ходят по графику. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.