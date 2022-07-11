Около трех тысяч человек задействованы в тушении пожаров в Португалии

Три тысячи человек тушат природные пожары в Португалии. Пострадали уже 30 местных жителей. Леса загорелись сразу в нескольких частях страны на фоне экстремальной жары. Температура там приближается к 50 градусам.

В этом году показатели по площади пожаров рекордные. В данный момент – 125 очагов. Евросоюз подключился к помощи. Он присылает спасателей и технику. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.