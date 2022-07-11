Крупный пожар произошел в Нидерландах

Пожар произошел в Нидерландах. По сообщениям очевидцев, дотла сгорело здание, которое принадлежало интернет-супермаркету Picnic.

Магазин продавал продукты онлайн, возможно, в огне оказался их склад или офис. О пострадавших не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.