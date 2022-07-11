Новости регионов: два человека погибли после столкновения гидроцикла с тюбингом

В Омске ищут водителя гидроцикла, который столкнулся с водным тюбингом. В результате погибли два человека. Момент смертельной аварии попал на видео. Отдыхающих катали в акватории Иртыша. Неожиданно в надувную подушку на скорости влетел гидроцикл. Один пассажир погиб на месте, второй сейчас в больнице. Правоохранители завели уголовное дело.

В Санкт-Петербурге ребенок прыгнул с моста прямо перед лодкой. Видео опубликовали в Сети очевидцы. В итоге с мальчиком все в порядке, он не пострадал.



В Карачаево-Черкессии задержали 11 россиян. Они являлись членами подпольной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации "Игил". По данным Федеральной службы безопасности, они вовлекали жителей региона в террористическую деятельность, а также пропагандировали ее в интернете. В квартире, где жили задержанные, нашли оружие, гранаты и другие боеприпасы, а также телефоны, в которых была информация, подтверждающая их работу. Возбуждено уголовное дело.

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