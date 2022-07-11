На ЦКАД начали возобновлять движение в районе ДТП со сгоревшим грузовиком

Горящий грузовик на ЦКАД потушили на площади 70 квадратных метров. Теперь там постепенно возобновляется движение. Затор сформировался между Дмитровским и Ленинградским шоссе.

Пожар начался после аварии, когда фура столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Пострадал водитель грузовика, у него ожоги ног. Мужчине оказывают помощь в больнице.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.