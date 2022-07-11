Пожарные потушили фуру, перекрывшую движение на ЦКАД в Подмосковье

На ЦКАД потушили горящую фуру, которая перекрыла движение. Об этом сообщили в МЧС.

Грузовик выгорел полностью. Площадь составила 70 квадратных метров. Водителя удалось спасти, но он получил ожоги. Сейчас мужчина находится в больнице.

Многокилометровый затор на данном участке сохраняется. Водителей призвали искать маршруты объезда. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.