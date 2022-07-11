На ЦКАД ограничено движение из-за ДТП с грузовиком

На 3-м километре ЦКАД в Подмосковье ограничено движение транспорта из-за ДТП. Там горит фура. В областном МЧС сообщили, что в районе деревни Стародальняя столкнулись две легковушки и грузовик. Начался пожар. Пострадал водитель – у него ожоги ног. В районе аварии образовался многокилометровый затор.

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