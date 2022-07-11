Новости регионов: почти 30 детей эвакуировали из якутского села Суордах

Почти 30 детей эвакуировали из якутского села Суордах. В Верхоянском районе сейчас пик паводка. Затоплены несколько населенных пунктов. Туда направили спасателей. Они передадут жителям гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости. Эвакуированных детей примет Сосновый бор – это лагерь отдыха в Якутске. Там ребятам из зоны подтопления выделили 200 мест. По информации местных властей, из-за сложной ситуации с паводком список на эвакуацию детей подал еще один район.



На крымские города тоже обрушились ливни. В Евпатории подтопило центральную набережную. На кадрах видно, что вода доходит людям до колен. А в Ялте скопившаяся после ливней вода потоками спускается на оживленные улицы. На полуострове объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра, ливней, града и грозы.

В Сочи отдыхающие устроили драку. Побоище попало на камеры видеонаблюдения в Адлере. Несколько мужчин, как видно на кадрах, стояли возле медпункта на пляже, когда к ним подбежала разъяренная толпа и начала наносить удары. На видео, вероятно, попала только часть разборок, поскольку мужчина в белой панаме был готов к побоищу. Похожим на арматуру предметом он нанес несколько ударов нападающим. Через некоторое время конфликт был исчерпан, а его зачинщики сбежали, напугав отдыхающих. Заявлений от пострадавших и очевидцев не поступало, пишут местные СМИ, однако участников жесткой драки уже ищут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.