Новости регионов: почти 30 детей эвакуировали из якутского села Суордах

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Почти 30 детей эвакуировали из якутского села Суордах. В Верхоянском районе сейчас пик паводка. Затоплены несколько населенных пунктов. Туда направили спасателей. Они передадут жителям гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости. Эвакуированных детей примет Сосновый бор – это лагерь отдыха в Якутске. Там ребятам из зоны подтопления выделили 200 мест. По информации местных властей, из-за сложной ситуации с паводком список на эвакуацию детей подал еще один район.
На крымские города тоже обрушились ливни. В Евпатории подтопило центральную набережную. На кадрах видно, что вода доходит людям до колен. А в Ялте скопившаяся после ливней вода потоками спускается на оживленные улицы. На полуострове объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра, ливней, града и грозы.
В Сочи отдыхающие устроили драку. Побоище попало на камеры видеонаблюдения в Адлере. Несколько мужчин, как видно на кадрах, стояли возле медпункта на пляже, когда к ним подбежала разъяренная толпа и начала наносить удары. На видео, вероятно, попала только часть разборок, поскольку мужчина в белой панаме был готов к побоищу. Похожим на арматуру предметом он нанес несколько ударов нападающим. Через некоторое время конфликт был исчерпан, а его зачинщики сбежали, напугав отдыхающих. Заявлений от пострадавших и очевидцев не поступало, пишут местные СМИ, однако участников жесткой драки уже ищут.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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