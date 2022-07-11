Два человека пострадали после схода гигантского ледника в Киргизии

Пять минут отделили группу туристов от гибели в Киргизии. На глазах экстремалов в ущелье Джууку сошел гигантский ледник. Некоторые глыбы по размеру можно сравнить с автомобилем.

В результате два человека пострадали. В группе было девять туристов из Великобритании и еще один из США. Все они преодолевали путь на лошадях. Ущелье Джууку популярно у туристов. Через него проходит множество маршрутов. Находится ущелье вблизи южного побережья Иссык-Куля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.