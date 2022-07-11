Более четверти месячной нормы осадков выпало в районах Москвы менее чем за 2 часа

Москва приходит в себя после шторма. Накануне на город мощно обрушилась гроза. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В некоторых районах за два часа выпало до четверти месячной нормы осадков.

Кроме того, 10 человек доставлены в больницы с различными травмами. Еще один человек погиб – мужчину придавило деревом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.