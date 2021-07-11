Автомобиль задел такси на проспекте Андропова. Очевидцы говорят, что лихач снес зеркало в машине такси на Нагатинском мосту. Серьезной аварии удалось избежать лишь из-за небольшого количества машин.

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