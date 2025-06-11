Новости регионов: крупнейшую нелегальную майнинговую ферму накрыли под Иркутском

В Иркутской области накрыли крупнейшую майнинговую ферму. Нелегальные хостинги для добычи криптовалюты обнаружили в Ангарске и Иркутске. Их размещали на территории предприятий. По факту незаконного потребления электроэнергии следователи завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

Пока пляжи Анапы пустуют, прибрежные зоны Сочи и Геленджика полны отдыхающих. Вода уже прогрелась до комфортных 22 градусов. За ее качеством внимательно следит Роспотребнадзор. Специалисты отбирают пробы каждую неделю на 22 точках. Проверку проводят в том числе и на нефтепродукты.

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