Новости регионов: около 100 человек попали в больницу после отравления водой в Дагестане

Около 100 человек попали в больницу после отравления водой из-под крана в Дагестане. Всего пострадали 270 жителей Буйнакска, сообщает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, также создан оперативный штаб, в него входят сотрудники Роспотребнадзора, Минздрава, Минстроя и МЧС. Также в Буйнакске начали вакцинацию от гепатита А.

В Минобороны РФ показали, как проходят учения по применению нестратегического ядерного оружия. Ранее в ведомстве сообщили, что начался второй этап. В его рамках планируют отработать совместную подготовку частей российских и белорусских войск.

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