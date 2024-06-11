Новости регионов: ритуальный салон сгорел под Волгоградом

Ритуальный салон сгорел под Волгоградом. Огонь вспыхнул после закрытия, большой столб черного дыма был виден издалека. Спасатели не допустили перехода огня на соседние здания. В результате инцидента никто не пострадал.

Тем временем под Новороссийском вторые сутки тушат мусорный полигон. Пожар вспыхнул вечером 9 июня и разросся до тысячи "квадратов". Местные жители жалуются, что в городе трудно дышать. Горящий мусор засыпают землей и заливают водой, что позволило уменьшить площадь пожара почти вдвое.

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