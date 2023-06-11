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Новости мира: лесные пожары вспыхнули в Казахстане

Новости мира: лесные пожары вспыхнули в Казахстане

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В Казахстане полыхают лесные пожары. Огнем охвачено лесничество в Абайской области, расположенной на севере страны. Изначально пожар возник из-за удара молнии. Его не смогли оперативно потушить из-за непроходимости местности. С пожарами в Казахстане борются более полутора тысяч человек. Ситуацию усложняет сильный ветер.

Футбольный клуб "Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Англичане смогли забить единственный гол в ворота итальянского "Интера" во втором тайме.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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