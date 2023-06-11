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Происшествия

Число госпитализированных в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до 77

Число госпитализированных в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до 77

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Из-за разрушения Каховской ГЭС к медикам за помощью обратились не менее 77 человек. По данным на 11 июня, более 300 домов в Херсонской области освободились от воды. Об этом сообщили местные власти.

На данный момент с затопленных территорий Херсонской области удалось вывезти более шести тысяч жителей, а также сотни животных. Оставшихся обеспечивают чистой водой и продуктами.

МЧС РФ и коммунальные службы продолжают работу по откачке воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоАнастасия Бородина
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