Число госпитализированных в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до 77

Из-за разрушения Каховской ГЭС к медикам за помощью обратились не менее 77 человек. По данным на 11 июня, более 300 домов в Херсонской области освободились от воды. Об этом сообщили местные власти.

На данный момент с затопленных территорий Херсонской области удалось вывезти более шести тысяч жителей, а также сотни животных. Оставшихся обеспечивают чистой водой и продуктами.

МЧС РФ и коммунальные службы продолжают работу по откачке воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.