Трамваи задерживались на Каланчевской улице из-за пожара

На Каланчевской улице вечером встали трамваи из-за пожара. На крыше одного из трамваев произошло задымление. Предварительная причина – повреждение токоприемника.

Никто не пострадал: водитель оперативно высадил всех пассажиров. Городские службы также быстро приехали на вызов. Движение удалось восстановить за несколько минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

