Телезрителям рассказали о главных новостях за последний час

Пожар в жидом доме в Некрасовке потушили.

В эти длинные выходные в Москве ожидается большая праздничная программа в честь Дня России. Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на городские площадки.

На шоссе Энтузиастов сгорел автомобиль. По данным МЧС, никто не пострадал. Пожар удалось потушить быстро. Первые кадры, на которых запечатлена горящая машина, прислал очевидец. Он уточнил, что это был каршеринг марки "Хавейл". Водителям приходилось объезжать как саму сгоревшую машину, так и спецтехнику, которая работала на месте.

На Пушкинской готовят к открытию бывший McDonald's. Всю неделю внимание приковано к этой точке. "Название меняется, любовь остается" – появились баннеры с таким слоганом.

Решения российских судов больше не будут пересматривать на основании постановлений Европейского суда по правам человека. Владимир Путин подписал законы о неисполнении в нашей стране решений ЕСПЧ. Соответствующие документы уже опубликованы на официальном портале правовой информации.

В частности, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. В этот день было подано заявление о выходе России из Совета Европы. А выплата компенсаций по ранее принятым решениям ЕСПЧ будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Российские военные в ходе спецоперации уничтожили более 3,5 тысяч украинских танков и других бронемашин, а также свыше 500 установок РСЗО. Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также Минобороны показало работу самоходных артиллерийских установок "Акация".

На Каланчевской улице задерживались трамваи №7, 13, 37, 50. В Дептрансе уточнили, что произошло задымление на крыше трамвая № 13, водитель оперативно остановился и высадил всех пассажиров. На месте работали городские службы, маршруты временно были изменены.

В этом году на ВДНХ начнется реставрация мемориального комплекса "Покорителям космоса". Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что это один из самых известных и высоких монументов в России, его высота – 110 метров. Основной материал для ракеты и шлейфа – титан – предложил сам Сергей Королев и лично следил за строительством. Вместе со стелой приведут в порядок и памятник Циолковскому.

Также уже приступили к реставрации скульптуры Мальчиша-Кибальчиша на Воробьевых горах.

Еще не так давно обновили монумент Юрию Долгорукому на Тверской, на Патриарших прудах – бронзовую композицию, посвященную баснописцу Крылову, а на Никитском бульваре – памятник Гоголю. Всего за последние 10 лет отреставрировано 77 монументов – объектов культурного наследия.

На ВДНХ появился большой глэмпинг. Там открылся первый фестиваль путешествий по России. Кулинарные мастер-классы, театральные шествия, спектакли, выступления музыкантов ожидают гостей.

Пассажиры метро сегодня могли насладиться джазовой музыкой. В столичную подземку спустились участники Московского джазового фестиваля. Музыканты собрали аншлаг на станции "Таганская" кольцевой линии. Там для зрителей сыграл квартет гитариста Евгения Побожего. Выступали артисты на площадке проекта "Музыка в метро", который уже успел полюбиться пассажирам. Его возобновили в марте. С этого момента артисты провели уже больше 500 выступлений.

В ближайшее время в полет отправится Sukhoi Superjet 100, созданный из отечественных комплектующих. Уже в этом году новые самолеты Sukhoi Superjet 100 должны поступить в парк авиакомпании "Аврора".

По Анкаре прошел мощнейший ураган.

В Красноярском крае с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда, возбуждено дело.

