Квартира загорелась в многоэтажном доме в Некрасовке

Пожар произошел в жилом доме. Квартира горит в многоэтажном в Некрасовке. Это улица Вертолетчиков.

На кадрах, которые прислали очевидцы, видно, как черный дым валит из окон. Огонь перекинулся на пару этажей вверх. Подробности уточняются. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.