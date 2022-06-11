Парковку перекрыли на юго-западе Москвы из-за пчел

На юго-западе Москвы из-за пчел пришлось перекрыть парковку. Рой атаковал велосипед, который там стоял.

Кадры появились в соцсети. Как выяснилось позже, транспортное средство принадлежит курьеру. Мужчина оставил его около супермаркета и пошел отдавать заказ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.