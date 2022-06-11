В СК сообщили о расследовании фактов запугивания жителей Мариуполя

Следователи продолжают изучать преступления украинских националистов. Как сообщает Следственный комитет, боевики запугивали жителей Мариуполя и использовали их в качестве живого щита.

В том числе, людей запирали в подвалах жилых домов, откуда вели стрельбу. С конца апреля по настоящее время к следователям обратилось несколько тысяч граждан, которые признаны потерпевшими. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.