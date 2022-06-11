В Ставропольском крае произошло ДТП с пожаром

Водитель автомобиля в Ставропольском крае не справился с управлением, выехал на газон, после влетел в бетонную стелу. Затем машина вспыхнула.

Все произошло утром на въезде в Железноводск. За рулем была молодая девушка. Она погибла на месте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.