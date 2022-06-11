Затруднено движение на внутренней стороне ТТК

Сильно затруднено движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе пересечения с Новослободской улицей. Там столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб города. В Дептрансе уточнили, что проезд по 3 полосам из пяти на этом участке заблокирован. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.