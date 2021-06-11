На Химкинском бульваре две машины такси и грузовик столкнулись у светофора

На Химкинском бульваре у светофора машина такси врезалась в грузовик. Затем в таксиста въехал еще один автомобиль и тоже такси.

В итоге в ДТП попали три автомобиля. О пострадавших не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.