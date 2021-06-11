Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:45

Новости России: более 100 га леса загорелись на Камчатке

происшествия пожар общество погода ДТП регионы видео Екатерина Фоменко

На Камчатке разбушевался лесной пожар площадью более 100 гектаров. Очаг находится в 5 километрах от ближайшего населенного пункта. Угрозы населению нет. С начала пожароопасного сезона это уже восьмое возгорание на Камчатке.

Камчатка не только горит, но и тонет. Спасатели эвакуируют жителей затопленных районов. Уже больше 50 человек доставили в пункты временного размещения или же к родственникам. В ближайшие дни ожидается пик весенне-летнего половодья. По прогнозам синоптиков, уровень воды в реках будет выше многолетних значений.

Ушла под воду и Уфа. Там прошел сильнейший ливень. Из-за непогоды затопило девятиэтажку, размыло грунт под мостом, а улицы буквально поплыли. Всего за полчаса дождь залил всю проезжую часть и тротуары.

Ростовский каскадер устроил шоу в воздухе. Два ВАЗа столкнулись в полете на огромной скорости. Ролик опубликовал в соцсетях. Как видно на кадрах, после разгона машины заезжают на трамплин и через нескольких секунд свободного падения врезаются лоб в лоб. От удара машины развернуло.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать