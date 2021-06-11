Новости России: более 100 га леса загорелись на Камчатке

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На Камчатке разбушевался лесной пожар площадью более 100 гектаров. Очаг находится в 5 километрах от ближайшего населенного пункта. Угрозы населению нет. С начала пожароопасного сезона это уже восьмое возгорание на Камчатке.
Камчатка не только горит, но и тонет. Спасатели эвакуируют жителей затопленных районов. Уже больше 50 человек доставили в пункты временного размещения или же к родственникам. В ближайшие дни ожидается пик весенне-летнего половодья. По прогнозам синоптиков, уровень воды в реках будет выше многолетних значений.
Ушла под воду и Уфа. Там прошел сильнейший ливень. Из-за непогоды затопило девятиэтажку, размыло грунт под мостом, а улицы буквально поплыли. Всего за полчаса дождь залил всю проезжую часть и тротуары.
Ростовский каскадер устроил шоу в воздухе. Два ВАЗа столкнулись в полете на огромной скорости. Ролик опубликовал в соцсетях. Как видно на кадрах, после разгона машины заезжают на трамплин и через нескольких секунд свободного падения врезаются лоб в лоб. От удара машины развернуло.
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