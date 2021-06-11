На Красногорском шоссе водитель кроссовера въехал в легковушку и попытался скрыться

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На Красногорском шоссе водитель кроссовера въехал в легковушку, которая стояла на светофоре. По словам очевидцев, мужчина за рулем кроссовера был не вполне в адекватном состоянии. Когда водитель пострадавшего авто начал вызывать полицию, виновник аварии сел в машину и попытался уехать с места происшествия. Ему помешал водитель легковушки.
На 17-м километре МКАД в районе Капотни столкнулись две машины. От сильного удара их раскидало по дороге. Кроссовер развернуло против направления движения. Темную легковушку отбросило на обочину. Она встала поперек полосы. Другим водителям на кольцевой дороге пришлось лавировать между пострадавшими автомобилями.
На Татарской улице загорелся автомобиль такси. По словам очевидцев, пламя распространилось очень быстро. На кадрах видно, как огонь вырывается из-под капота. Предварительно, возгорание произошло из-за неисправной проводки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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