Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 19:30

Происшествия

Новости регионов: спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома в Печоре

Новости регионов: спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома в Печоре

ДТП произошло на пересечении Бакунинской улицы и Спартаковской площади

Прокуратура Республики Коми начала проверку по факту обрушения подъезда дома

14 человек эвакуировали из обрушившегося дома в Республике Коми

Новости мира: наводнение из-за ливней произошло в Афганистане

Спасатели начали разбирать завалы на месте обрушения дома в Печоре

Обрушившаяся часть пятиэтажного дома в Республике Коми была нежилой

Пятиэтажный дом частично обрушился в Республике Коми

Новости регионов: пять поездов отстали от расписания из-за аварии в Ростовской области

Новости регионов: цистерна грузового поезда загорелась в Ростовской области

Спасатели разбирают завалы на месте обрушения жилого дома в Печоре в Республике Коми. По предварительным данным, никто не пострадал. Из дома эвакуировали всех жителей.

В Наро-Фоминске загорелся ангар со стройматериалами. Огонь успел охватить почти 3 тысячи квадратных метров. Сейчас открытое горение уже ликвидировали.

Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области. В результате загорелась цистерна с топливом. Как сообщили в МЧС, никто не пострадал. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда и 160 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика