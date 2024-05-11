Новости регионов: спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома в Печоре

Спасатели разбирают завалы на месте обрушения жилого дома в Печоре в Республике Коми. По предварительным данным, никто не пострадал. Из дома эвакуировали всех жителей.

В Наро-Фоминске загорелся ангар со стройматериалами. Огонь успел охватить почти 3 тысячи квадратных метров. Сейчас открытое горение уже ликвидировали.

Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области. В результате загорелась цистерна с топливом. Как сообщили в МЧС, никто не пострадал. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда и 160 человек.

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