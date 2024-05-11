Новости мира: два поезда столкнулись в Буэнос-Айресе

В Буэнос-Айресе лоб в лоб столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. На поиск людей в сошедших с рельсов вагонах ушел час. Пострадали 60 человек, половина из них доставлена в больницы в тяжелом состоянии. Некоторым потребовалась срочная эвакуация на вертолете. Также произошла утечка топлива.

Тем временем в Варшаве на улицы вышли десятки тысяч фермеров, выступающих против новой экологической стратегии Евросоюза, предусматривающей достижение нулевых выбросов углекислого газа к 2025 году. К протестующим присоединились все лидеры оппозиции.

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