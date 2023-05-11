Компания Wildberries сообщила о потенциальном ущербе в 650 млн рублей

Компания Wildberries сообщила о потенциальном ущербе в 650 миллионов рублей. Служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения продавцов на площадке с помощью внешних сервисов.

Отмечается, что "серым" продвижением воспользовались около 300 продавцов, услуги им предложили через телеграм-бот. В итоге предприниматели воспользовались алгоритмами, но маркетплейс за это денег не получил. Теперь будут разбираться полиция и следователи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.