Новости мира: в Пакистане решили использовать армию для подавления протестов

К подавлению протестов в Пакистане подключили армию. Подразделения военных вошли в Исламабад. Массовые беспорядки в стране вспыхнули после ареста экс-премьера и лидера оппозиции Имрана Хана. Его сторонники жгут машины, громят магазины и даже штурмуют военные базы. Власти отключили интернет, а международные наблюдатели призывают как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

В США ожидают наплыва мигрантов из Южной Америки. После того, как президент Джо Байден отменил закон, позволяющий жестко пресекать пересечение американской границы, беженцы хлынули в страну мощным потоком. Пограничники пытаются их остановить.

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