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Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали женщину, подозреваемую в подготовке теракта в Самаре

Сотрудники ФСБ задержали женщину, подозреваемую в подготовке теракта в Самаре

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В Самаре сотрудники ФСБ задержали женщину, подозреваемую в подготовке теракта. По версии следствия, она хотела привести в действие взрывное устройство во время антифашистского фестиваля.

Перед задержанием женщина пыталась спрятать в тайнике пакет с химическими реагентами, банкой краски и несколькими бутылками ацетона. В телефоне обнаружены переписки с ее соучастником. Он представлялся сотрудником одной из военных организаций Украины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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