Жителей обстрелянного села в Белгородской области эвакуируют

Жителей села Солохи в Белгородской области, подвергшегося в среду обстрелу со стороны Украины, вывезут в безопасное место. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате обстрела пострадали шесть человек, один погиб. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.