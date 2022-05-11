Жилой дом частично разрушен из-за обстрела села в Белгородской области

Частичное разрушение одного жилого дома произошло в результате обстрела села Солохи в приграничном районе Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.

В среду вечером после обстрела села Солохи со стороны Украины в соцсетях появились фотографии с задымлением на месте инцидента. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.