Оперативные службы сняли оцепление после проверки подозрительной сумки у станции "Курская"

Около станции метро "Курская" снято оцепление, которое выставляли из-за подозрительной сумки. Ранее ее обнаружили у отделения банка на Земляном Валу.

Подозрительная сумка была пристегнута к перилам. Сейчас проход открыт. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.