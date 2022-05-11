На севере Москвы произошла авария с участием электробуса

На пересечении Звездного бульвара с Аргуновской улицей произошла авария. Там столкнулись легковой автомобиль и электробус.

В итоге движение на Звездном бульваре встало до пересечения с улицей Годовикова. В ДТП никто не пострадал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.