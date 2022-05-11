Сотрудники оперативных служб не нашли опасных предметов в сумке у станции метро "Курская"

В Москве около станции метро "Курская" выставили оцепление из-за подозрительной сумки. Ее нашли на Земляном Валу.

На место приехали кинологи. Также там находятся сотрудники Росгвардии и Следственного комитета. После открытия сумки оказалось, что там нет никаких опасных предметов, только личные вещи.

О том, что сейчас происходит на месте, – в эфире телеканала Москва 24.