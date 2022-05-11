Отделение банка оцепили у станции метро "Курская"

В Москве около станции метро "Курская" выставили оцепление из-за подозрительной сумки. Ее нашли на Земляном Валу. Сейчас пространство огорожено.

На место приехали кинологи. Также там находятся сотрудники Росгвардии и Следственного комитета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.