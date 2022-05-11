Полиция и Росгвардия прибыли к оцепленному отделению банка ВТБ у станции метро "Курская"

Росгвардия и полиция прибыли к оцепленному из-за подозрительной сумки отделению банка ВТБ у станции метро "Курская" в Москве.

По предварительной информации, неизвестный мужчина в капюшоне пристегнул черную сумку рядом со входом в банк и уехал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.